Бывшего главного архитектора Первоуральска приговорили к 8 годам колонии

15:47 | 8.04.2019

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Экс-главный архитектор Первоуральска Константин Гартман признан виновным в получении взятки в крупном размере, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на срок 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Приговор бывшему чиновнику вынесли сегодня, 8 апреля, в Первоуральском городском суде. Уголовное дело в отношении Гармана было возбуждено по материалам прокурорской проверки.



Установлено, что в августе 2014 года Константин Гартман предложил знакомому директору строительной организации оказать общее покровительство, за что последний должен будет передавать Гартману по его требованию деньги и иное имущество.



В период с августа 2014 года по январь 2017 года Гартман получил от предпринимателя взятку в виде денег на общую сумму 250 тыс. рублей, а также получил в безвозмездное пользование два парковочных места на закрытом паркинге.



Уголовное дело в отношении предпринимателя за дачу взятки должностному лицу прекращено в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию уголовного дела.