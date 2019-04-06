Новости дня
15:47 | 8.04.2019
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Бывшего главного архитектора Первоуральска приговорили к 8 годам колонии
Приговор бывшему чиновнику вынесли сегодня, 8 апреля, в Первоуральском городском суде. Уголовное дело в отношении Гармана было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Установлено, что в августе 2014 года Константин Гартман предложил знакомому директору строительной организации оказать общее покровительство, за что последний должен будет передавать Гартману по его требованию деньги и иное имущество.
В период с августа 2014 года по январь 2017 года Гартман получил от предпринимателя взятку в виде денег на общую сумму 250 тыс. рублей, а также получил в безвозмездное пользование два парковочных места на закрытом паркинге.
Уголовное дело в отношении предпринимателя за дачу взятки должностному лицу прекращено в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию уголовного дела.
© «Вечерние Ведомости»
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