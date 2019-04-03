Став самостоятельным районом, Академический может захватить УНЦ и Широкую речку

22:12 | 4.04.2019

Фото: akademicheskiy.org

Академический станет полноценным районом к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. К 2023 году самая быстронаселяемая территория города может разрастись настолько, что захватит УНЦ и Широкую речку. Об этом стало известно 4 апреля в ходе визита главы города Александра Высокинского на стройплощадку 26-го планировочного квартала Академического к югу от проспекта Академика Сахарова.



"Все принципиальные стратегические решения уже приняты, сейчас готовим проект областного закона о создании восьмого района города Екатеринбурга. Рассчитываю, что этот закон мы примем уже в текущую сессию, дальше выходим на федеральных коллег, потому что по факту это [создание новой административной единицы города] повлечет за собой и изменение штатных расписаний, и дополнительные затраты, и вопрос о строительстве административных зданий [для органов власти]. Все эти вопросы нужно будет решить в течение 2020 и 2021 годов, чтобы успеть к юбилею города", — заявил мэр.



Высокинский отметил, что Академический, Широкую Речку и УНЦ нельзя рассматривать отдельно в градостроительном плане. Это соседние территории, и глупо было бы разделять их.



"Все это будет единым комплексным проектом застройки, чтобы не было "пересечек", - пояснил мэр.



Но для того, чтобы микрорайон стал полноценной административной единицей, он должен соответствовать нескольким критериям. Самое главное - это наличие хорошо развитой дорожной социальной инфраструктуры, включая присутствие на территории федеральных ведомств: суда, прокуратуры, полиции и налоговой службы.



Накануне горадминистрация объявила конкурс на разработку концепции административно-культурного центра восьмого района.

Уже завтра депутаты и чиновники в рамках специально созданной рабочей группы впервые обсудят вопрос о наделении Академического административными обязанностями по существу. В спецгруппу вошли заместители градоначальника по социальным вопросам, строительству, экономике и благоустройству, а также главы администраций Верх-Исетского и Ленинского районов.