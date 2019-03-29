Новости дня
22:29 | 1.04.2019
Фото: znak.com
Новым борцом с коррупцией в Екатеринбурге назначен бывший фигурант уголовного дела о растрате
Помимо первого вице-мэра, в состав комиссии вошли начальник кадрового департамента мэрии Елена Хазова, замначальника департамента кадровой политики Марина Покуль, директор института Муниципального управления Игорь Выдрин, и. о. начальника правового департамента горадминистрации Александр Громут, член городской Общественной палаты Владимир Кардашин и председатель комитета административных органов Евгений Клюжин.
Первым заместителем главы уральской столицы Ковальчик стал уйдя с поста мниистра экономики Свердловской области. До этого он много лет проработал гендиректором ЕМУП «Водоканал». На этой должности он стал фигурантом уголовного дела: Ковальчика задержали в августе 2013-го, и полгода политик провёл в СИЗО. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ч. 1 УК РФ) и растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ).
Дело вело ГУ МВД по Уральскому федеральному округу, но после ликвидации окружного главка его передали региональным следователям. Именно после такой рокировке из дела неожиданно пропали сами "тяжёлые эпизоды". В итоге до суда из 12 дошли только 2, да и то пустяковые - о якобы незаконных выплатах сотрудникам по страховкам и о подключении микрорайона Светлореченский в рассрочку.
В итоге в суде дело Ковальчика развалилось: 31 июля 2015 года Ленинский суд Екатеринбурга полностью оправдал его, в октябре 2015-го Свердловский облсуд оставил это решение в силе.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
23:14 | 1.04.2019
Екатеринбурженке пришла квитанция за квартиру в размере средней зарплаты россиянина
22:29 | 1.04.2019
Новым борцом с коррупцией в Екатеринбурге назначен бывший фигурант уголовного дела о растрате
20:24 | 1.04.2019
Юные музыканты из Перми стали победителями и призерами международного фестиваля-конкурса
20:07 | 1.04.2019
В Перми прошла штабная тренировка перед началом весеннего половодья
20:03 | 1.04.2019
Пермь обработают от грызунов
19:56 | 1.04.2019
В Пермь поступила очередная партия новых автобусов
19:22 | 1.04.2019
Пермские танцоры стали победителями и призерами чемпионата России
18:59 | 1.04.2019
Стартовали чартерные рейсы из Перми в Турцию
18:20 | 1.04.2019
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию
18:04 | 1.04.2019
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора
17:58 | 1.04.2019
Трех уральцев лишили охотничьих билетов из-за неснятой судимости
16:57 | 1.04.2019
Директора «Невьянского водоканала» обвинили в присвоении средств
16:28 | 1.04.2019
Завтра в Екатеринбурге откроют пункт обогрева для бездомных
15:54 | 1.04.2019
В Курганской области на директора ООО «Имени Калинина» завели дело после прокурорской проверки
15:32 | 1.04.2019
Правительство Зауралья и Росатом решили противостоять движению «Курган-Антиуран» открытостью
15:22 | 1.04.2019
В Прикамье с 1 апреля стартовал призыв в армию
15:13 | 1.04.2019
Глава Камышлова улетел в Москву, несмотря на коммунальное ЧП
14:45 | 1.04.2019
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию «Коммерсанта»
14:41 | 1.04.2019
Шумков: «Мы очень близки к точке невозврата, пройдя которую, все пагубные процессы становятся просто необратимыми»
14:24 | 1.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию и концерт
14:17 | 1.04.2019
В Екатеринбурге общегородской субботник назначен на 27 апреля
14:04 | 1.04.2019
В Курганской области на дороги выделят в три раза больше средств
13:51 | 1.04.2019
Председатель Свердловского областного суда ушел в отставку
13:29 | 1.04.2019
Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемых в разбойном нападении на супружескую пару
12:58 | 1.04.2019
В этом году в Прикамье начнется модернизация библиотек
12:58 | 1.04.2019
В Екатеринбурге разрабатывают проект речного такси по Исети
12:49 | 1.04.2019
Волонтеры помогли настроить оборудование для цифрового телевидения 1,5 тысячи жителей Прикамья
12:39 | 1.04.2019
К концу недели в Перми потеплеет