Новым борцом с коррупцией в Екатеринбурге назначен бывший фигурант уголовного дела о растрате

22:29 | 1.04.2019

Фото: znak.com

Сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выпустил постановление о назначении нового борца с коррупцией. Председателем комиссии по противодействию коррупции назначен бывший фигурант уголовного дела о растрате бюджетных средств Александр Ковальчик.



Помимо первого вице-мэра, в состав комиссии вошли начальник кадрового департамента мэрии Елена Хазова, замначальника департамента кадровой политики Марина Покуль, директор института Муниципального управления Игорь Выдрин, и. о. начальника правового департамента горадминистрации Александр Громут, член городской Общественной палаты Владимир Кардашин и председатель комитета административных органов Евгений Клюжин.



Первым заместителем главы уральской столицы Ковальчик стал уйдя с поста мниистра экономики Свердловской области. До этого он много лет проработал гендиректором ЕМУП «Водоканал». На этой должности он стал фигурантом уголовного дела: Ковальчика задержали в августе 2013-го, и полгода политик провёл в СИЗО. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ч. 1 УК РФ) и растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ).



Дело вело ГУ МВД по Уральскому федеральному округу, но после ликвидации окружного главка его передали региональным следователям. Именно после такой рокировке из дела неожиданно пропали сами "тяжёлые эпизоды". В итоге до суда из 12 дошли только 2, да и то пустяковые - о якобы незаконных выплатах сотрудникам по страховкам и о подключении микрорайона Светлореченский в рассрочку.



В итоге в суде дело Ковальчика развалилось: 31 июля 2015 года Ленинский суд Екатеринбурга полностью оправдал его, в октябре 2015-го Свердловский облсуд оставил это решение в силе.