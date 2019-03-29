В Екатеринбурге дебошир разбитой бутылкой ранил девушку в цветочном магазине

15:19 | 31.03.2019

Фото: кадр из записи с камеры видеонаблюдения

Сегодня ночью в Екатеринбурге на Вторчермете на улице Санаторной рядом с трамвайным кольцом неадекватный молодой человек, претворившись покупателем, зашёл в цветочный магазин и, достав из кармана разбитую бутылку, поранил сотрудницу.



В результате нападения у девушки множественные прорезы на руках - она старалась выхватить стекло из рук дебошира. Сотрудница торговой точки направлена на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения тяжести, причинённого её здоровью вреда.



Самое интересное, что в цветочном магазине молодой человек ничего не похитил. В полиции заявили, что ранее он уже был замечен сотрудниками МВД из-за своих хулиганских выходок.



«В дежурную часть отдела полиции № 12 поступило сообщение от реализатора торгового павильона о нанесении ей телесных повреждений. Службой участковых уполномоченных проводится проверка. Пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в УМВД города Екатеринбурга.