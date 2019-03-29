Новости дня
16:47 | 30.03.2019
Фото: znak.com
В Екатеринбурге феминистки получат больше 100 тысяч на продвижение своих интересов
Принять участие в конкурсе могут официально зарегистрированные некоммерческие организации, работающие в Екатеринбурге. Помимо идеи о женской активности мэрия готова рассмотрит проекты по следующим темам:
- развитие межнационального сотрудничества
- помощь пожилым людям
- увековечение памяти жертв политических репрессий
- поддержка мигрантов и противодействие экстремизму
- патриотическое воспитание
- помощь инвалидом
- продвижение ЗОЖ
Комиссия в городской администрации будет оценивать проекты по степени значимости для большего количества целевой аудитории, по степени информационной обеспеченности и наличию у участников опыта.
Перечень документов, которые необходимо предоставить, опубликован на сайте мэрии.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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