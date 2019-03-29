В Екатеринбурге феминистки получат больше 100 тысяч на продвижение своих интересов

16:47 | 30.03.2019

Фото: znak.com

Администрация Екатеринбурга выделила почти 4 миллиона рублей на реализацию социально значимых проектов в 2019 году. Эти деньги между собой разделят 31 организация, что в итоге составит по 120 тысяч рублей на каждого деятеля. Причём достанется и феминисткам - больше 100 тысяч рублей получит организация, популяризирующая идею о социальной активности женщин и женское движение.



Принять участие в конкурсе могут официально зарегистрированные некоммерческие организации, работающие в Екатеринбурге. Помимо идеи о женской активности мэрия готова рассмотрит проекты по следующим темам:



- развитие межнационального сотрудничества

- помощь пожилым людям

- увековечение памяти жертв политических репрессий

- поддержка мигрантов и противодействие экстремизму

- патриотическое воспитание

- помощь инвалидом

- продвижение ЗОЖ



Комиссия в городской администрации будет оценивать проекты по степени значимости для большего количества целевой аудитории, по степени информационной обеспеченности и наличию у участников опыта.



Перечень документов, которые необходимо предоставить, опубликован на сайте мэрии.

