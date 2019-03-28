В Екатеринбурге на 14 часов задержали рейс до китайского курорта

11:43 | 30.03.2019

Фото: georgiev.travel

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задержали рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья. Самолёт должен был подняться в воздух в 5:30 утра по местному времени.



По состоянию на данный час вылет запланирован на 19:00 вечера, сообщили в московском представительстве перевозчика.



«Рейс задерживается по техническим причинам», — отметили в офисе IFly и порекомендовали за дальнейшими комментариями обратиться в пресс-службу. Однако на утренние звонки там никто не отвечает.