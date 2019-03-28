Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

11:43 | 30.03.2019

Фото: georgiev.travel

В Екатеринбурге на 14 часов задержали рейс до китайского курорта

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задержали рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья. Самолёт должен был подняться в воздух в 5:30 утра по местному времени.

По состоянию на данный час вылет запланирован на 19:00 вечера, сообщили в московском представительстве перевозчика.

«Рейс задерживается по техническим причинам», — отметили в офисе IFly и порекомендовали за дальнейшими комментариями обратиться в пресс-службу. Однако на утренние звонки там никто не отвечает.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:43 | 30.03.2019
В Екатеринбург на специальном вертолёте санавиации доставили мужчину с огнестрельным ранением

13:48 | 30.03.2019
В Первоуральске два ребёнка сбежали из садика

12:34 | 30.03.2019
В Екатеринбурге на «Час Земли» частично отключат электричество

12:00 | 30.03.2019
Сразу два частных жилых дома были уничтожены пожаром в Свердловской области

11:43 | 30.03.2019
В Екатеринбурге на 14 часов задержали рейс до китайского курорта

10:40 | 30.03.2019
В Екатеринбурге благоустроят сквер на Титова

29.03.2019

22:09 | 29.03.2019
в Екатеринбурге на Пионерке на крупицы крошится дом, который будут ремонтировать только через 20 лет

21:24 | 29.03.2019
Больше всего екатеринбуржцы хотят попасть в Парковый: аналитики опубликовали рейтинг районов Екатеринбурга

20:30 | 29.03.2019
Следственный комитет начал проверку по инциденту о возгорании на борту самолёта Екатеринбург - Анталья

20:12 | 29.03.2019
В Екатеринбурге пенсионерку увезли на скорой прямо после приёма у спикера Гордумы

20:10 | 29.03.2019
На Урале дедушка убил внука и похитил еще двух детей

19:02 | 29.03.2019
Путин и Куйвашев предложили киргизским партнерам дополнительные рынки сбыта овощей

18:41 | 29.03.2019
В Екатеринбурге при тушении пожара обнаружили труп

18:39 | 29.03.2019
Управляющие компании и ТСЖ Перми могут бесплатно вывезти отработанные покрышки

18:31 | 29.03.2019
Прикамцев предупреждают об ухудшении погоды

18:20 | 29.03.2019
Пермяки присоединятся к всемирной акции «Час земли»

17:58 | 29.03.2019
Блокадникам, живущим в Свердловской области, компенсируют проезд до Санкт-Петербурга

17:51 | 29.03.2019
Зауральским чиновникам ограничат поездки на служебных машинах

17:30 | 29.03.2019
«Сбербанк» подал иск о банкротстве совладельца бывшей сети алкомаркетов «Семь пятниц»

17:13 | 29.03.2019
Пятый полигон в Прикамье оборудован весовым контролем

17:03 | 29.03.2019
В этом году 24 школы Пермского края реализуют проект «Московская электронная школа»

16:59 | 29.03.2019
Пермские студенческие отряды примут участие в стройках федерального значения

16:56 | 29.03.2019
Бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб награжден орденом Дружбы

16:39 | 29.03.2019
Шумков предложил построить мост на шоссе Тюнина и углубить дно Тобола

16:25 | 29.03.2019
Операция «Маяк»: в Екатеринбурге выявили 15 водителей, не пропустивших пожарную машину

15:35 | 29.03.2019
Под Екатеринбургом в преддверии паводка проверили скотомогильники

15:00 | 29.03.2019
Продлена регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка»

14:57 | 29.03.2019
190 работников предприятий ЖКХ Нижней Туры получили зарплату только после вмешательства прокуратуры

14:55 | 29.03.2019
Началась поставка новых автобусов в Пермь

14:32 | 29.03.2019
В Екатеринбурге задержали пьяного солдата с пивом и «Дошираком»

14:30 | 29.03.2019
Дума Горноуральского городского округа досрочно прекратила полномочия двух депутатов

13:58 | 29.03.2019
В Нижнем Тагиле ищут мошенницу, укравшую сбережения пенсионерки

13:46 | 29.03.2019
Более 5 тысяч жителей Прикамья получат комфортные и безопасные лифты

13:23 | 29.03.2019
Сотрудник мэрии Кургана подшофе угнал служебную машину

13:13 | 29.03.2019
Промобот расскажет немецкому бизнесу об инвестиционных проектах Пермского края

13:00 | 29.03.2019
Из мэрии и думы Екатеринбурга увольняются пресс-секретари





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 