Блокадникам, живущим в Свердловской области, компенсируют проезд до Санкт-Петербурга

17:58 | 29.03.2019

фото: tochkanews.ru

Блокадники, проживающие в Свердловской области, один раз в год смогут получить компенсацию на проезд до Санкт-Петербурга. С таким пожеланием к властям обратились представители общественной организации жителей блокадного Ленинграда, эвакуированных на Средний Урал. Инициативу поддержал губернатор Евгений Куйвашев, который уже поручил проработать этот вопрос.



Отметим, что речь идет о проезде на железнодорожном транспорте. Планируется, что желающие смогут воспользоваться льготой в ближайшие месяцы. У многих блокадников остались родственники в Санкт-Петербурге, кому-то нужно навещать могилы близких, другие участвуют в памятных мероприятиях.