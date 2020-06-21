Более 50% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

14:51 | 22.06.2020

Фото: yandex.ru

В столице подтверждено 1068 новых случаев коронавируса. Число новых случаев коронавируса по-прежнему меньше одного на 10 тысяч населения Москвы. Прирост новых случаев держится на уровне раннеапрельских показателей уже почти неделю.



Среди новых выявленных случаев:



- 7,1% — дети

- 43,3% — от 18 до 45 лет

- 34,1% — от 46 до 65 лет

- 10,5% — от 66 до 79 лет

- 5,0% — старше 80 лет





Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»