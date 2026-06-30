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Администрацию Первоуральска обязали открыть снегоприёмный пункт

13.08 Вторник, 7 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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По иску Свердловской природоохранной прокуратуры администрацию Первоуральска обязали открыть на территории муниципалитета снегоприёмный пункт.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ранее ведомством неоднократно устанавливалось, что на территории города в водоохранной зоне реки Чусовая неизвестные складируют снег, собранный во время уборки на улицах города. Оттаивая, грязный снег попадает в реку и вредит ей. При этом места, где принимали бы этот снег, в городе нет.

В целях устранения нарушений природоохранный прокурор направил иск в Первоуральский городской суд с требованием возложить на местную администрацию обязанность открыть снегоприёмный пункт. Суд это требование удовлетворил. Областной суд решение суда нижестоящей инстанции оставил без изменений.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:23 В Берёзовском 17-летний подросток упал на мотоцикле
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13:20 Екатеринбургский Дворец творчества учащихся юридически переехал из усадьбы Расторгуевых — Харитоновых
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13:08 Администрацию Первоуральска обязали открыть снегоприёмный пункт
11:50 Свердловское МЧС сообщает о гибели двух несовершеннолетних на воде
11:39 Администрацию Сосьвы оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
11:16 В Кушве за угрозы сотруднице полиции осудили жителя посёлка Баранчинский
09:58 Из-за нарушения пожарной безопасности в Екатеринбурге закрыли ДК «Химмаш»
09:26 За сутки в Свердловской области от паводковых вод освободились восемь домов и 123 участка
22:44 В Екатеринбурге хотят исключить из реестра ОКН ещё один памятник
21:22 Сысертский суд оштрафовал туапсинский аквапарк
20:55 В окрестностях трассы М-12 ищут потерявшегося после ДТП «золотую шиншиллу»
20:22 Водитель из Байкаловского района лишился автомобиля за пьяный рецидив
19:33 На Верх-Исетском пруду появились новые буи для безопасности судоходства
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