Возрастное ограничение 18+
Администрацию Первоуральска обязали открыть снегоприёмный пункт
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По иску Свердловской природоохранной прокуратуры администрацию Первоуральска обязали открыть на территории муниципалитета снегоприёмный пункт.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ранее ведомством неоднократно устанавливалось, что на территории города в водоохранной зоне реки Чусовая неизвестные складируют снег, собранный во время уборки на улицах города. Оттаивая, грязный снег попадает в реку и вредит ей. При этом места, где принимали бы этот снег, в городе нет.
В целях устранения нарушений природоохранный прокурор направил иск в Первоуральский городской суд с требованием возложить на местную администрацию обязанность открыть снегоприёмный пункт. Суд это требование удовлетворил. Областной суд решение суда нижестоящей инстанции оставил без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ранее ведомством неоднократно устанавливалось, что на территории города в водоохранной зоне реки Чусовая неизвестные складируют снег, собранный во время уборки на улицах города. Оттаивая, грязный снег попадает в реку и вредит ей. При этом места, где принимали бы этот снег, в городе нет.
В целях устранения нарушений природоохранный прокурор направил иск в Первоуральский городской суд с требованием возложить на местную администрацию обязанность открыть снегоприёмный пункт. Суд это требование удовлетворил. Областной суд решение суда нижестоящей инстанции оставил без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
30 июня 2026
30 июня 2026
Свердловский областной суд подтвердил законность увеличения выкупной цены за изымаемое жильё
30 июня 2026
30 июня 2026