Возрастное ограничение 18+
Пять новых автобусов-гармошек прибыли в Екатеринбург
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Об этом сообщил мэр Алексей Орлов. Автобусы приехали в уральскую столицу своим ходом.
Всего в Екатеринбург в рамках партии должны поставить 15 автобусов особо большого класса. Их закупили за 445 млн рублей.
Новые автобусы направят на маршруты 50, 64 и 67, рассказал глава города. Мероприятие для возрастной категории 18+
Всего в Екатеринбург в рамках партии должны поставить 15 автобусов особо большого класса. Их закупили за 445 млн рублей.
Новые автобусы направят на маршруты 50, 64 и 67, рассказал глава города. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Это точно не пустые слова и обещания». Глава областного Минтранса прокомментировал развитие метро в Екатеринбурге
06 июля 2026
06 июля 2026