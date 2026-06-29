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Министр здравоохранения опровергла информацию о закрытии лицея при филиале медколледжа в Ревде
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила, что информация о закрытии лицея при ревдинском филиале Свердловского областного медицинского колледжа не соответствует действительности. По ее словам, в министерстве узнали о подобных сообщениях из публикаций в СМИ и социальных сетях. Решение о прекращении работы учебного заведения не принималось.
Как сообщила министр здравоохранения, во время служебной проверки выяснилось, что на уровне руководства колледжа и администрации муниципалитета действительно обсуждались перспективы развития лицея. Однако речь шла о рабочем обсуждении будущего образовательной организации, а не о ее закрытии.
Министр подчеркнула, что новый учебный год начнется в штатном режиме. Все учащиеся продолжат обучение без изменений в расписании, образовательной программе и составе классов. Если в дальнейшем возникнут вопросы, связанные с организацией работы лицея, их будут рассматривать открыто с участием родителей и педагогов.
Ранее в СМИ писали о закрытии филиала, ссылаясь на родителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщила министр здравоохранения, во время служебной проверки выяснилось, что на уровне руководства колледжа и администрации муниципалитета действительно обсуждались перспективы развития лицея. Однако речь шла о рабочем обсуждении будущего образовательной организации, а не о ее закрытии.
Министр подчеркнула, что новый учебный год начнется в штатном режиме. Все учащиеся продолжат обучение без изменений в расписании, образовательной программе и составе классов. Если в дальнейшем возникнут вопросы, связанные с организацией работы лицея, их будут рассматривать открыто с участием родителей и педагогов.
Ранее в СМИ писали о закрытии филиала, ссылаясь на родителей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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