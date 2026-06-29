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Министр здравоохранения опровергла информацию о закрытии лицея при филиале медколледжа в Ревде

13.52 Воскресенье, 5 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила, что информация о закрытии лицея при ревдинском филиале Свердловского областного медицинского колледжа не соответствует действительности. По ее словам, в министерстве узнали о подобных сообщениях из публикаций в СМИ и социальных сетях. Решение о прекращении работы учебного заведения не принималось.

Как сообщила министр здравоохранения, во время служебной проверки выяснилось, что на уровне руководства колледжа и администрации муниципалитета действительно обсуждались перспективы развития лицея. Однако речь шла о рабочем обсуждении будущего образовательной организации, а не о ее закрытии.

Министр подчеркнула, что новый учебный год начнется в штатном режиме. Все учащиеся продолжат обучение без изменений в расписании, образовательной программе и составе классов. Если в дальнейшем возникнут вопросы, связанные с организацией работы лицея, их будут рассматривать открыто с участием родителей и педагогов.

Ранее в СМИ писали о закрытии филиала, ссылаясь на родителей.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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17:40 Свердловские власти отказали безвозмездно предоставлять ВООПИиК деревянные особняки купцов Лебедева и Панова — их продадут на аукционе
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15:11 В Свердловской области пять подростков осудили по террористической статье
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12:11 В Свердловской области четвертый день ищут пропавшую 17-летнюю девушку
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