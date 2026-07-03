Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский Дворец творчества учащихся юридически переехал из усадьбы Расторгуевых — Харитоновых
Фото: Вечерние ведомости
Теперь его официальный адрес — бывшее здание администрации Октябрьского района: согласно данным из ЕГРЮЛ, адрес регистрации МАНОУ «Городской дворец творчества» в конце прошлой недели сменился с улицы Карла Либкнехта, 44 на улицу Луначарского, 217, обратил внимание корреспондент .
Фактически переезд пока не произошёл — однако, как стало известно на прошлой неделе, директор учреждения Людмила Габышева попросила преподавателей освободить помещения расторгуевской усадьбы к 20 июля. Родители воспитанников дворца пытаются добиться того, чтобы учреждение осталось в нынешнем здании.
Напомним, на Луначарского, 217 до недавнего времени располагалась администрация Октябрьского района. Однако она переехала в новое здание, построенное в соседнем квартале. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фактически переезд пока не произошёл — однако, как стало известно на прошлой неделе, директор учреждения Людмила Габышева попросила преподавателей освободить помещения расторгуевской усадьбы к 20 июля. Родители воспитанников дворца пытаются добиться того, чтобы учреждение осталось в нынешнем здании.
Напомним, на Луначарского, 217 до недавнего времени располагалась администрация Октябрьского района. Однако она переехала в новое здание, построенное в соседнем квартале. Мероприятие для возрастной категории 18+
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