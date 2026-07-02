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В Академическом районе в Екатеринбурге бультерьер загрыз шпица
Фото: соцсети (Коллаж: Вечерние ведомости)
В Екатеринбурге на шпица напал бультерьер напал на шпица. Это случилось в воскресенье, 5 июля. К сожалению, шпица спасти не смогли.
О трагическом случае сообщает «Злой Екатеринбург». По данным ресурса, хозяева бультерьера пытались спасти шпица. Они пытались разжать пасть бультерьера с помощью палки, чтобы он не навредил маленькой собаке ещё больше. Освободить шпица помогли прохожие. Потом хозяин бультерьера отвёз хозяйку шпица в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что у собаки сломаны два ребра, повреждена шея и разорвана селезёнка. Врачи бились за жизнь шпица почти четыре часа, но спасти не смогли.
Сообщается, что владельцы бультерьера оплатили хозяйке шпица анализы, но за кремацию отдавать деньги не стали. Владелица шпица намерена обращаться в полицию.
Официальных комментариев по поводу ЧП не было. Мероприятие для возрастной категории 18+
О трагическом случае сообщает «Злой Екатеринбург». По данным ресурса, хозяева бультерьера пытались спасти шпица. Они пытались разжать пасть бультерьера с помощью палки, чтобы он не навредил маленькой собаке ещё больше. Освободить шпица помогли прохожие. Потом хозяин бультерьера отвёз хозяйку шпица в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что у собаки сломаны два ребра, повреждена шея и разорвана селезёнка. Врачи бились за жизнь шпица почти четыре часа, но спасти не смогли.
Сообщается, что владельцы бультерьера оплатили хозяйке шпица анализы, но за кремацию отдавать деньги не стали. Владелица шпица намерена обращаться в полицию.
Официальных комментариев по поводу ЧП не было. Мероприятие для возрастной категории 18+
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