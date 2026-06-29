Возрастное ограничение 18+
В Кушве за угрозы сотруднице полиции осудили жителя посёлка Баранчинский
Фото: ️Кушвинский городской суд
В Кушве к лишению свободы приговорили жителя посёлка Баранчинский Илью Дудина, который в апреле 2026 года угрожал сотруднице полиции.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сотрудница полиции прибыла по месту жительства 41-летнего подсудимого для проверки соблюдения ограничений, установленных в рамках административного надзора – ему было запрещено находиться вне дома в ночное время. Однако мужчина, несмотря на запрет, находился на улице. Кроме того, он был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейская сообщила ему о том, что она зафиксировала нарушение. В этот момент мужчина схватил нож и направил его в сторону представительницы власти. Свои действия он сопровождал угрозами расправиться с ней.
В суде мужчина свою вину не признал и извиняться перед сотрудницей полиции не стал.
Кушвинский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 318 УК РФ – «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», и назначил 2 года в исправительной колонии строгого Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сотрудница полиции прибыла по месту жительства 41-летнего подсудимого для проверки соблюдения ограничений, установленных в рамках административного надзора – ему было запрещено находиться вне дома в ночное время. Однако мужчина, несмотря на запрет, находился на улице. Кроме того, он был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейская сообщила ему о том, что она зафиксировала нарушение. В этот момент мужчина схватил нож и направил его в сторону представительницы власти. Свои действия он сопровождал угрозами расправиться с ней.
В суде мужчина свою вину не признал и извиняться перед сотрудницей полиции не стал.
Кушвинский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 318 УК РФ – «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», и назначил 2 года в исправительной колонии строгого Мероприятие для возрастной категории 18+
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