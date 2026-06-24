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Бассейны «Шарташ-Пляжа» Евгения Кононова устояли в апелляции: суд в Перми счёл их некапитальными

16.14 Понедельник, 29 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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А следовательно, сносить их не нужно. Следом арбитраж Свердловской области снял с сооружений обеспечительные меры

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми под председательством судьи Ольги Дружининой лишь незначительно изменил решение арбитражного суда Свердловской, которым прокуратуре и мэрии Екатеринбурга было отказано в сносе комплекса бассейнов на «Шарташ-Пляже» индивидуального предпринимателя Евгения Кононова.

Иск к Кононову о признании построек самовольными подавали зампрокурора Свердловской области и администрация Екатеринбурга после проверки законности строительства комплекса в Шарташском лесопарке. Прокурор просил признать самовольными и снести комплекс из трёх чаш бассейнов и одноэтажное подземное сооружение. В первой инстанции судья Владимир Коликов отказал в требовании о сносе бассейнов, а самостроем признали только подземное сооружение, обязав снести его в месячный срок.

Капитальный характер последнего признал сам предприниматель.
Ключевым доказательством по бассейнам стала повторная судебная экспертиза ФБУ «Омская лаборатория судебной экспертизы» Минюста: чаши установлены на железобетонную плиту толщиной 300 мм и крепятся к ней на анкерных болтах, что позволяет их демонтировать; станция водоподготовки отсутствовала, а воду в бассейны, по пояснениям ответчика, завозят и откачивают автотранспортом. Стационарных коммуникаций нет. Сам фундамент суд счёл по сути замощением участка, а открытые бассейны летней эксплуатации — элементом благоустройства, не образующим самостоятельного объекта недвижимости.

Довод прокуратуры о том, что участки расположены в зоне «Зона отдыха населения Р-1», где капстроительство запрещено, отклонён — с учётом вывода о некапитальности.

Единственное, что апелляция в Перми изменила, — судебные расходы. Первая инстанция взыскала в пользу предпринимателя по 115 тысяч рублей с казны РФ и бюджета Екатеринбурга (всего 230 тысяч) за первую экспертизу — её проводило ООО «Межрегиональный профильный центр экспертиз». Но это заключение из доказательств исключили: эксперты ММЦЭ не относятся к госучреждениям, которым распоряжение правительства РФ от 16.11.2021 № 3214-р предписывает проводить экспертизы по делам о самострое. Раз заключение в основу решения не легло, расходы переложили с истцов на самого Кононова.

Вслед за решением суда в Перми арбитражный суд Свердловской области 25 июня 2026 года отменил по заявлению предпринимателя обеспечительные меры в части бассейнов — запрет на их эксплуатацию и запрет регистрации перехода прав на участки по улице Отдыха.

Меры в отношении подземного сооружения, признанного самостроем, сохраняются до его фактического сноса.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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11:37 Обвиняемого в убийстве у нижнетагильского Дворца ледового спорта отправили в СИЗО
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09:32 Мотоцикл, автобус и легковушка столкнулись в Екатеринбурге
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18:38 Жителей Екатеринбурга приглашают на арт-субботник Большого Конного полуострова
18:24 Спасатели призвали жителей Свердловской области подготовиться к сильным дождям
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