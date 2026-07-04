Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме пропал 15-летний юноша в фиолетовой кофте
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме ищут 15-летнего Никиту Морозова. Он не вернулся с прогулки 4 июля.
Ориентировку на молодого человека публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт». Юноша ростом 173 сантиметра, нормального телосложения, с тёмными волосами, светлыми глазами. Был одет в фиолетовую кофту, серую футболку, синие джинсы, светлые кроссовки с разноцветными ставками.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят сообщать на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ориентировку на молодого человека публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт». Юноша ростом 173 сантиметра, нормального телосложения, с тёмными волосами, светлыми глазами. Был одет в фиолетовую кофту, серую футболку, синие джинсы, светлые кроссовки с разноцветными ставками.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят сообщать на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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