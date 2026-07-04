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В Верхней Пышме пропал 15-летний юноша в фиолетовой кофте

13.54 Вторник, 7 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Верхней Пышме ищут 15-летнего Никиту Морозова. Он не вернулся с прогулки 4 июля.

Ориентировку на молодого человека публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт». Юноша ростом 173 сантиметра, нормального телосложения, с тёмными волосами, светлыми глазами. Был одет в фиолетовую кофту, серую футболку, синие джинсы, светлые кроссовки с разноцветными ставками.



Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят сообщать на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:25 В Академическом районе в Екатеринбурге бультерьер загрыз шпица
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13:54 В Верхней Пышме пропал 15-летний юноша в фиолетовой кофте
13:26 Свердловская полиция сообщает об участившихся случаях использования мошенниками детей
13:20 Екатеринбургский Дворец творчества учащихся юридически переехал из усадьбы Расторгуевых — Харитоновых
13:17 Пять новых автобусов-гармошек прибыли в Екатеринбург
13:08 Администрацию Первоуральска обязали открыть снегоприёмный пункт
11:50 Свердловское МЧС сообщает о гибели двух несовершеннолетних на воде
11:39 Администрацию Сосьвы оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
11:16 В Кушве за угрозы сотруднице полиции осудили жителя посёлка Баранчинский
09:58 Из-за нарушения пожарной безопасности в Екатеринбурге закрыли ДК «Химмаш»
09:26 За сутки в Свердловской области от паводковых вод освободились восемь домов и 123 участка
22:44 В Екатеринбурге хотят исключить из реестра ОКН ещё один памятник
21:22 Сысертский суд оштрафовал туапсинский аквапарк
20:55 В окрестностях трассы М-12 ищут потерявшегося после ДТП «золотую шиншиллу»
20:22 Водитель из Байкаловского района лишился автомобиля за пьяный рецидив
19:33 На Верх-Исетском пруду появились новые буи для безопасности судоходства
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