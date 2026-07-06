Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС сообщает о гибели двух несовершеннолетних на воде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает, что за прошедшие сутки на водоёмах региона погибло двое несовершеннолетних.
Напомним, ещё двое несовершеннолетних утонули в минувшие выходные – 4 и 5 июля.
Всего с начала купального сезона в Свердловской области утонули 15 человек, из них четверо – дети.
Мероприятие для возрастной категории 18+
«Оба случая произошли на водоемах, не предназначенных для купания»,
– подчеркивают спасатели.
Напомним, ещё двое несовершеннолетних утонули в минувшие выходные – 4 и 5 июля.
Всего с начала купального сезона в Свердловской области утонули 15 человек, из них четверо – дети.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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