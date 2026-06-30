Возрастное ограничение 18+
Администрацию Сосьвы оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил без изменения постановление судьи Верхотурского районного суда о назначении штрафа администрации Сосьвинского муниципального округа за нарушение требований пожарной безопасности.
Ранее сосьвинскую администрацию признали виновной по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ из-за незаконной свалки отходов лесопиления: на территории посёлка лежали опил, щепа и порубочные остатки, уложенные в штабеля. При этом рядом была сухая трава. Свалку обнаружили во время проверки после обращения местной жительницы, сообщившей в Госпожнадзор о нарушении в октябре 2025 года.
Поскольку земельный участок, на котором обнаружили свалку, относится к неразграниченной государственной собственности и находится в границах населенного пункта Сосьвинского муниципального округа, отвечать за него обязан орган местного самоуправления.
По итогам проверки администрацию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Решение суда обжаловали, но безуспешно.
Суд апелляционной инстанции отметил, что указанная свалка внесена в реестр мест несанкционированного размещения отходов еще в феврале 2024 года, но местная администрация так и не избавилась от неё. Кроме того, местные власти озаботились выделением бюджетных ассигнований на ликвидацию свалки только после проверки, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, в 2023 году в Сосьве произошёл масштабный пожар, который унёс жизни двух человек и уничтожил 120 домов. По версии следствия, он начался с возгорания отходов деревообработки и мусора, загоревшихся из-за нарушения пожарной безопасности.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Ранее сосьвинскую администрацию признали виновной по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ из-за незаконной свалки отходов лесопиления: на территории посёлка лежали опил, щепа и порубочные остатки, уложенные в штабеля. При этом рядом была сухая трава. Свалку обнаружили во время проверки после обращения местной жительницы, сообщившей в Госпожнадзор о нарушении в октябре 2025 года.
Поскольку земельный участок, на котором обнаружили свалку, относится к неразграниченной государственной собственности и находится в границах населенного пункта Сосьвинского муниципального округа, отвечать за него обязан орган местного самоуправления.
По итогам проверки администрацию оштрафовали на 150 тысяч рублей. Решение суда обжаловали, но безуспешно.
Суд апелляционной инстанции отметил, что указанная свалка внесена в реестр мест несанкционированного размещения отходов еще в феврале 2024 года, но местная администрация так и не избавилась от неё. Кроме того, местные власти озаботились выделением бюджетных ассигнований на ликвидацию свалки только после проверки, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, в 2023 году в Сосьве произошёл масштабный пожар, который унёс жизни двух человек и уничтожил 120 домов. По версии следствия, он начался с возгорания отходов деревообработки и мусора, загоревшихся из-за нарушения пожарной безопасности.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Администрацию Североуральска обязали выплатить компенсацию местной жительнице за нападение собаки
30 июня 2026
30 июня 2026