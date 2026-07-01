На Авито теперь можно дать доступ к профилю близким без передачи пароля

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Авито запустил совместный доступ к профилю: владелец аккаунта теперь может доверить близкому человеку объявления и чаты, не передавая логин и пароль.Как сообщили в компании, сейчас каждый десятый пользователь время от времени делится учётными данными с другими людьми. Среди тех, у кого есть несколько связанных аккаунтов, так делает уже каждый пятый. В Авито отмечают, что такая практика небезопасна: аккаунт можно потерять, а резкая смена поведения внутри профиля может быть воспринята системой как признак взлома. Кроме того, если человек с доступом нарушит правила платформы, ответственность останется на владельце аккаунта.Новая функция работает как связь между двумя верифицированными профилями. Помощник может размещать и редактировать объявления, а также отвечать покупателям в чатах. При этом у него не будет доступа к настройкам профиля, личным данным, верификации и удалению аккаунта. Все действия фиксируются, а отключить доступ владелец может самостоятельно без обращения в поддержку.По данным опросов тестовой группы Авито, чаще всего доступом делятся внутри пары — около 41% подключивших функцию. Ещё 20% используют её для друзей, 15% — для детей, которые помогают родителям. На родственников приходится 12%, а в 5,5% случаев родители помогают детям.«Делиться профилем с близкими — давно сложившаяся практика, и мы не стали с ней бороться, а сделали её удобной и безопасной. Доступ получает конкретный человек, права ограничены понятным набором действий, владелец видит, что происходит в профиле, и может в любой момент отключить доступ. Помощь внутри семьи должна быть защищена так же надёжно, как всё остальное, что люди доверяют платформе», — рассказала директор департамента по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.Чтобы подключить совместный доступ, нужно нажать «плюс» рядом с профилем, выбрать пункт «Дать доступ к профилю» и отправить близкому ссылку-приглашение. После подтверждения заявки профилем можно будет пользоваться вместе. Управление связями и отзыв доступа находятся в разделе «Связи».Функция уже доступна в актуальных версиях мобильных приложений Авито и на сайте. Мероприятие для возрастной категории 18+