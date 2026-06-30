Свердловская полиция сообщает об участившихся случаях использования мошенниками детей





– рассказал Горелых. «Угодив в сети мошенников, подросток целую неделю после первого звонка подвергался "обработке" под строгим запретом никому об этом не сообщать, иначе будет беда для всей семьи. Она сделала фото всех комнат дома и отправила их "добрым дядям", а когда те поняли, что есть чем поживиться, попросили ключи от жилища»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области участились случаи, когда телефонные мошенники втягивают несовершеннолетних в свои преступные схемы. Об этом Вечерним ведомостям сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По его словам, аферисты используют методы психологического давления, манипулируют детьми, заставляя помогать похищать деньги и другие ценности у родителей. При этом дети не осознают, что сами становятся соучастниками преступления.Очередной такой случай произошёл в Екатеринбурге. Неизвестные позвонили 13-летней девочке на мобильный под видом службы доставки и попросили код из СМС-сообщения, который якобы был нужен для получения посылки. Школьница назвала код, после чего ей позвонил уже лжесотрудник ФСБ, напугавший ребёнка тем, что кто-то получил доступ к её учётной записи на портале государственных услуг и к банковским счетам отца. После этого он попросил перейти на общение через видеосвязь.В итоге девочка сама передала злоумышленникам ключи, и те беспрепятственно проникли в дом, пока семья была на велопрогулке. Они болгаркой вскрыли сейф и забрали из него крупную сумму в валюте, а также серьги и кольца. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество.Чтобы подобные ЧП не повторялись, в полиции призывают разъяснять детям о том, с кем можно в современных реалиях общаться, а с кем опасно, и подробно рассказывать о возможных последствиях общения с неизвестными.Горелых также напомнил, что представители правоохранительных ведомств, банков, порталов «Госуслуг» и иных государственных организаций никогда не требуют по телефону сообщать коды из СМС, передавать ключи от жилья или выполнять какие-либо указания в тайне от родителей. Мероприятие для возрастной категории 18+