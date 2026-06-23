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В четвёртый раз снесли любимое кафе азербайджанской общины Екатеринбурга на берегу Шарташа
Фото: администрация Екатеринбурга
О сносе незаконной постройки, наиболее известной под названием «Каспий», отчиталась администрация Екатеринбурга. В этом кафе традиционно любили собираться представители азербайджанской диаспоры города.
Кафе «Каспий» сносили в 2016, 2018 и 2025 годах ( писали об этом), и во всех случаях после небольшого перерыва кафе отстраивалось и открывалось вновь. С лета 2025 года кафе работало под вывеской «У озера», но его снова снесли накануне Нового года при внушительной поддержке «Русской общины». Однако уже в январе этого года кафе вновь открывалось под вывеской «У озера».
Кафе «Каспий» сносили в 2016, 2018 и 2025 годах ( писали об этом), и во всех случаях после небольшого перерыва кафе отстраивалось и открывалось вновь. С лета 2025 года кафе работало под вывеской «У озера», но его снова снесли накануне Нового года при внушительной поддержке «Русской общины». Однако уже в январе этого года кафе вновь открывалось под вывеской «У озера».
Кафе в январе 2026 года вскоре после сноса. Фото: читатель Вечерних ведомостейМероприятие для возрастной категории 18+
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