Свердловский областной суд подтвердил законность увеличения выкупной цены за изымаемое жильё





рассказали в пресс-службе областного суда. «Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отметила, что компенсация за непроизведенный капитальный ремонт является одной из составляющих убытков собственника при изъятии жилья»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила без изменения решение, которым размер компенсации екатеринбуржцу за аварийную квартиру был увеличен почти на 1,2 млн рублей по сравнению с суммой, предложенной администрацией города.В марте 2026 года администрация Екатеринбурга обратилась в Чкаловский районный суд с иском к собственнику квартиры в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Муниципалитет предлагал выкупить квартиру за 3 483 260 рублей, однако собственник счёл эту сумму заниженной.В итоге администрация обратилась в суд с иском об изъятии квартиры для муниципальных нужд путём выкупа с выплатой возмещения в размере 3 483 260 рублей. Мэрия просила прекращения права собственности на жильё, признания собственника утратившим право пользования квартирой, снятия с регистрационного учёта и выселения. Суд иск удовлетворил, но на основании проведённой по делу судебной экспертизы определил размер возмещения в 4 703 419 рублей – почти на 1,2 млн рублей больше, чем предлагал муниципалитет.Такое решение не устроило администрацию города: она обжаловала его в Свердловском областном суде, указав, что суд первой инстанции необоснованно включил в выкупную стоимость жилья компенсацию за непроведённый капитальный ремонт общего имущества дома.Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, не нашёл оснований для пересмотра решения.Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.Мероприятие для возрастной категории 18+