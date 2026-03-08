Возрастное ограничение 18+
Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса
Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Владелец только внесённого в реестр ОКН здания ищет экспертов, которые помогут снять его с госохраны. Причём этот владелец — госучреждение. ГАУ здравоохранения Свердловской области «Центр специализированных видов медицинской помощи "Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина"».
Здание бывшей гостиницы «Ярмарком», в котором размещается институт, внесли в реестр ОКН всего год назад. А сейчас институт активно размещает запросы коммерческих предложений на проведение историко-культурной экспертизы, что следует из данных на портале малых госзакупок Свердловской области. При этом, запрос запрограммирован на конкретное заключение эксперта — обосновать исключение из здания из реестра.
Здание гостиницы «Ярмарком» (сокращение от «Ярмарочный комитет») стало одним из первых общественных зданий, построенных в Свердловске (после переименования из Екатеринбурга), его иногда относят к «предконструктивизму». По некоторым данным, в 1928 году, во время визита в Свердловск, в этой гостинице останавливался поэт Владимир Маяковский.
Скриншот с сайта малых закупок Свердловской области
