Екатеринбурженка пыталась попасть в здание суда с клинком в трости

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жительница Екатеринбурга пыталась пронести в здание Железнодорожного районного суда трость со спрятанным в ней клинком.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, приставы обнаружили острый предмет в трости, когда женщина проходила металлодетектор. Его длина составила 30 сантиметров. Посетительнице объяснили, что нельзя приходить в суд с ножом, и забрали запрещённый предмет.Известно, что женщина направлялась на судебное заседание по своему делу о неисполнении решения суда (ст. 17.4 КоАП РФ). Мероприятие для возрастной категории 18+