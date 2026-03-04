Возрастное ограничение 18+
Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
В Лесном вынесли приговор местному жителю, который, будучи пьяным, катался на снегоболотоходе и наехал на стоявшую на обочине женщину.
Инцидент произошёл 13 августа 2025 года примерно в 21.30 возле дома № 137 на улице Верхней в посёлке Ёлкино. В результате ДТП женщина получила травмы, квалифицированные как тяжкие, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Свою вину водитель вездехода признал в полном объёме.
Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью (по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ), и назначил 1 год принудительных работ с удержанием 10% в доход государства с лишением водительских прав на 2 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
