Возрастное ограничение 18+

Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула

19.32 Четверг, 12 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту длительной задержки авиарейса. Самолёт должен был вылететь из Турции в уральскую столицу вчера, 11 марта.

Задержка произошла с самолётом авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшим рейс U6-774 по маршруту Стамбул — Екатеринбург. В расписании вылет воздушного судна был запланирован на 22 часа 15 минут по местному времени. Однако по неизвестным пока причинам он был отложен на неопределённый срок.

На момент сообщения от Уральской транспортной прокуратуры (то есть, днём 12 марта) борт ещё находился в стамбульском аэропорту. Пассажиров представители авиакомпании разместили в гостинице города Стамбула.

В связи с нарушением прав потребителей авиационных услуг надзорное ведомство инициировало проверку. Свердловская транспортная прокуратура намерена дать оценку действиям авиаперевозчика и выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее решение и, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Балансодержатель железной дороги в Екатеринбурге оштрафован за горы покрышек
11 марта 2026
В Екатеринбурге встретили первых пассажиров после сбоев в авиасообщении
03 марта 2026
В Свердловской области сошли с рельсов два вагона у станции Адуй
07 марта 2026
Компания «РЖД» признана виновной в гибели лося под Невьянском
06 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:10 Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний
20:28 Поставленное год назад под госохрану уникальное здание в Екатеринбурге пытаются лишить статуса
20:20 На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы
20:08 В библиотеке УрГАХУ презентуют «Атлас индустриального наследия»
19:32 Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
19:11 Житель Арамиля осуждён за организацию подпольного казино в Екатеринбурге
18:39 На Свердловской киностудии Год уральского рока отметят показом документального фильма
17:33 Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге
17:10 У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
11:46 Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:10 Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний
20:28 Поставленное год назад под госохрану уникальное здание в Екатеринбурге пытаются лишить статуса
20:20 На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы
20:08 В библиотеке УрГАХУ презентуют «Атлас индустриального наследия»
19:32 Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
19:11 Житель Арамиля осуждён за организацию подпольного казино в Екатеринбурге
18:39 На Свердловской киностудии Год уральского рока отметят показом документального фильма
17:33 Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге
17:10 У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
11:46 Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK