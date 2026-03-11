Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту длительной задержки авиарейса. Самолёт должен был вылететь из Турции в уральскую столицу вчера, 11 марта.Задержка произошла с самолётом авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшим рейс U6-774 по маршруту Стамбул — Екатеринбург. В расписании вылет воздушного судна был запланирован на 22 часа 15 минут по местному времени. Однако по неизвестным пока причинам он был отложен на неопределённый срок.На момент сообщения от Уральской транспортной прокуратуры (то есть, днём 12 марта) борт ещё находился в стамбульском аэропорту. Пассажиров представители авиакомпании разместили в гостинице города Стамбула.В связи с нарушением прав потребителей авиационных услуг надзорное ведомство инициировало проверку. Свердловская транспортная прокуратура намерена дать оценку действиям авиаперевозчика и выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее решение и, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования. Мероприятие для возрастной категории 18+