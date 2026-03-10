На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В преддверии весеннего половодья ФКУ «Уралуправтодор» развернуло комплекс превентивных мероприятий на подведомственных федеральных трассах. Снега минувшей зимой выпало много, поэтому и противопаводковых работ планируется немало.По прогнозам синоптиков, вскрытие рек в Свердловской области ожидается во второй-третьей декадах апреля. До 11 апреля специалистам «Уралуправтодора» предстоит провести внеочередные осмотры всех мостовых переходов и водопропускных труб на федеральной сети.Наиболее рискованным объектом определён мост через реку Златогоровка на 61-м километре трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Там уже установлено круглосуточное наблюдение за динамикой уровня воды с помощью специальных реек. Чтобы ослабить ледовый покров и предотвратить заторы, на этом мосту ведутся превентивные работы: во льду прорубают борозды шириной до метра. Это позволит воде уходить беспрепятственно и не образовывать наледей, способных повредить конструкции.На случай нештатных ситуаций сформирован солидный резерв материалов: три тысячи кубометров инертных и десять кубометров пиломатериалов. Для оперативной доставки этих грузов подготовлены четыре единицы специализированной техники, а также сформирована бригада для круглосуточного контроля за прохождением паводковых вод.Подведомственной территорией «Уралуправтодора» является не только Свердловская область. ФКУ отвечает также за ситуацию на трассах Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Всего в зоне ответственности организации находится 2 137 километров федеральных трасс, 148 мостов и более двух тысяч водопропускных труб. Мероприятие для возрастной категории 18+