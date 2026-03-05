Возрастное ограничение 18+
Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
«Антитеррор Урал» сообщает о попытке распространить фейк об эвакуации населения в Свердловской области из-за якобы аномального таяния снега.
Фейк пытались распространить под видом оповещения от МЧС, в котором говорилось, что в зоне риска якобы оказались Екатеринбург, Арамиль, Серов, Ирбит, Туринск и Туринская Слобода. В поддельном оповещении людей призывали собрать вещи и отправиться ждать автобусы у зданий администраций и дворцов культуры.
Подчёркивается, что главное управление МЧС России по Свердловской области не публиковало подобное оповещение.
«Злоумышленники распространяют в сети объявление об экстренном оповещении о проведении эвакуации населения в Северном, Восточном управленческих округах и Екатеринбурге»,
– сообщает «Антитеррор Урал».
