Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
Фото: Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings объявила о запуске нового направления из Екатеринбурга в Узбекистан с 14 апреля.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе авиаперевозчика, со следующего месяца по вторникам начнут выполнять перелёты из уральской столицы в узбекистанский город Ургенч. Для перелётов Red Wings будет использовать российские самолёты SSJ-100. Вылетать из Кольцово воздушные судна будут в 04.30, а время в пути составит 2 часа 50 минут.
С 2022 года из Екатеринбурга в Узбекистан рейсами авиакомпании можно было улететь только в город Бухара. Рейс Екатеринбург – Ургенч стал вторым направлением.
