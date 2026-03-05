Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 31-летнего учителя физкультуры из престижной гимназии № 5 нашли мёртвым в квартире, которую он снимал. Об этом сообщает Е1.ru.
По данным издания, трагедия произошла 7 марта. Собеседники ресурса утверждают, что у педагога случился инсульт.
Сообщается, что обзавестись собственной семьёй молодой учитель не успел. У него осталась только пожилая мама, живущая в Нижней Туре. По некоторым данным, у педагога были проблемы с почками и давлением.
