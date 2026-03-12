Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками





– сообщил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Сейчас на первый план в выборе жилья у уральцев выходят качество среды, инфраструктурная наполненность и безопасность. Мы серьёзно прорабатываем проекты по технологическим решениям в новых кварталах и районах. Наша компания, без ложной скромности, ведущий эксперт в области видеонаблюдения, мониторинга коммунальных аварий, систем доступа и контроля. Отечественное цифровое оборудование, установленное в жилом районе Солнечный, соответствует самым высоким требованиям современного градостроительного законодательства. Это было подтверждено государственной комиссией, принявшей дом в эксплуатацию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Цифровая экосистема МТС и Группа «Эталон» рассказали о применении комплексной системы оповещения и управления эвакуацией людей в введённом в эксплуатацию блоке 6.1 в Солнечном для защиты от пожаров.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе МТС, жилые, общие и коммерческие помещения нового дома оснащены умными детекторами, которые реагируют на задымление, резкое повышение температуры и концентрацию угарного газа (CO). Они способны отличить дым от водяного пара, а угарный газ – от запаха пережаренной яичницы.В каждом помещении в зависимости от площади установлено от одного до пяти датчиков и по одному пожарному извещателю. Также в общественных зонах размещены аварийные кнопки для ручной сигнализации пожарной тревоги.В случае срабатывания датчика сигнал поступает на прибор контроля и управления пожарной сигнализацией, активирующий пожарные оповещатели, системы дымоудаления, аварийного освещения путей эвакуации и управления лифтами. Всё происходит очень быстро, благодаря чему люди могут своевременно покинуть здание, а служба МЧС сразу получить сообщение о ЧП.Отмечается, что сигналы распределены по зонам: контроллер видит номер квартиры или помещения общего пользования и активирует противопожарную систему не во всём доме, а только в той секции, где произошло возгорание.