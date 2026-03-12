Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками

12.51 Четверг, 12 марта 2026
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Цифровая экосистема МТС и Группа «Эталон» рассказали о применении комплексной системы оповещения и управления эвакуацией людей в введённом в эксплуатацию блоке 6.1 в Солнечном для защиты от пожаров.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе МТС, жилые, общие и коммерческие помещения нового дома оснащены умными детекторами, которые реагируют на задымление, резкое повышение температуры и концентрацию угарного газа (CO). Они способны отличить дым от водяного пара, а угарный газ – от запаха пережаренной яичницы.

В каждом помещении в зависимости от площади установлено от одного до пяти датчиков и по одному пожарному извещателю. Также в общественных зонах размещены аварийные кнопки для ручной сигнализации пожарной тревоги.

В случае срабатывания датчика сигнал поступает на прибор контроля и управления пожарной сигнализацией, активирующий пожарные оповещатели, системы дымоудаления, аварийного освещения путей эвакуации и управления лифтами. Всё происходит очень быстро, благодаря чему люди могут своевременно покинуть здание, а служба МЧС сразу получить сообщение о ЧП.

Отмечается, что сигналы распределены по зонам: контроллер видит номер квартиры или помещения общего пользования и активирует противопожарную систему не во всём доме, а только в той секции, где произошло возгорание.

«Сейчас на первый план в выборе жилья у уральцев выходят качество среды, инфраструктурная наполненность и безопасность. Мы серьёзно прорабатываем проекты по технологическим решениям в новых кварталах и районах. Наша компания, без ложной скромности, ведущий эксперт в области видеонаблюдения, мониторинга коммунальных аварий, систем доступа и контроля. Отечественное цифровое оборудование, установленное в жилом районе Солнечный, соответствует самым высоким требованиям современного градостроительного законодательства. Это было подтверждено государственной комиссией, принявшей дом в эксплуатацию»,

– сообщил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
12 марта 2026
В Свердловской области проверят работу сирен и громкоговорителей
04 марта 2026
В Екатеринбурге будут учить тушить ландшафтные пожары
06 марта 2026
Десять человек спасены при пожарах в жилых домах Свердловской области за сутки
07 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
11:46 Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
20:39 В Ельцин-центре покажут фильм к 94-летию Наины Ельциной
20:03 Балансодержатель железной дороги в Екатеринбурге оштрафован за горы покрышек
19:37 Житель Серова поживёт 10 лет в строгом режиме за убийство сожительницы
19:25 Авария на трассе М-12 временно парализовала движение в сторону Екатеринбурга
19:07 УралПролаз зовёт на мистическую экскурсию в Шадринск
17:47 Плюсовая температура и гололедица ожидаются в Свердловской области
17:39 В Нижнесергинском районе подрядчика обвиняют в подделке документов ради контракта
17:28 Начинающие разработчики из Свердловской области могут пройти стажировку в Авито
17:09 Организаторов похода на «Голый камень» признали виновными в травмах нижнетагильской школьницы
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
11:46 Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
20:39 В Ельцин-центре покажут фильм к 94-летию Наины Ельциной
20:03 Балансодержатель железной дороги в Екатеринбурге оштрафован за горы покрышек
19:37 Житель Серова поживёт 10 лет в строгом режиме за убийство сожительницы
19:25 Авария на трассе М-12 временно парализовала движение в сторону Екатеринбурга
19:07 УралПролаз зовёт на мистическую экскурсию в Шадринск
17:47 Плюсовая температура и гололедица ожидаются в Свердловской области
17:39 В Нижнесергинском районе подрядчика обвиняют в подделке документов ради контракта
17:28 Начинающие разработчики из Свердловской области могут пройти стажировку в Авито
17:09 Организаторов похода на «Голый камень» признали виновными в травмах нижнетагильской школьницы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK