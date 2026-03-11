Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В пятницу, 13 марта, в Свердловской области ожидается ветреная погода. Региональное управление МЧС предупреждает о ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Накануне мы публиковали прогноз на пятницу. Однако вчера синоптики «Уральского гидрометцентра» обещали ветер с порывами до 15 м/с для региона и до 13 м/с для уральской столицы. Сегодня появилось уточнение: днём в горах порывы ветра могут достигать 20 м/с. В Екатеринбурге – по-прежнему до 13 м/с.
Спасатели рекомендуют при сильном ветре держаться подальше от шатких строений и не прятаться около стен домов.
