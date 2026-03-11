В библиотеке УрГАХУ презентуют «Атлас индустриального наследия»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На завтра, 13 марта, в библиотеке Уральского государственного архитектурно-художественного университета запланирована встреча с создателями нового издания. На мероприятие приглашаются не только студенты и преподаватели вуза, но и все, кто интересуется историей Урала.Итоги своей работы представит авторский коллектив «Атласа индустриального наследия Большого Екатеринбурга»: Елена Алексеева, Татьяна Быстрова и Владимир Литовский. Впервые в одном фолианте они системно и комплексно описали индустриальное наследие не только Екатеринбурга, но и территорий, исторически с ним связанных. Исследование авторов коснулись Берёзовского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Арамили, Дегтярска, Сысерти, Первоуральска, Ревды, Полевского и Билимбая. Хронологически «Атлас» охватывает огромный период — от момента возникновения поселений на Урале до наших дней.На встрече составители атласа поделятся историей его создания и расскажут об уникальности собранных материалов. Гости узнают, как велась исследовательская работа и почему этот атлас станет открытием для всех интересующихся уральской идентичностью.Примерная продолжительность мероприятия — немногим более часа. По окончании презентации, аудитория получит возможность задать авторскому коллективу возникшие вопросы. Кроме того, желающие смогут приобрести «Атласа индустриального наследия Большого Екатеринбурга» и взять у его авторов автографы. Вход на встречу свободный. Мероприятие для возрастной категории 18+