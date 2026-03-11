Возрастное ограничение 18+
В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной. Мероприятие состоится в эту субботу, 14 марта – в день рождения Наины Иосифовны. Ей исполнится 94 года.
Участники мастер-класса приготовят творожное печенье по домашнему рецепту вдовы первого президента России, помогать им будут шеф-повар Евгений Шипунов и шеф-кондитер Владислав Клячин из ресторана «Барборис».
Гости мастер-класса получат подарки, а все деньги от продажи билетов на мероприятие Ельцин-центр направит Специальной Олимпиаде Свердловской области (организует тренировки и соревнования для спортсменов с нарушениями интеллекта).
Напомним, что в день рождения Наины Ельциной, в кинозале Ельцин-центра также покажут документальный фильм «Наина Ельцина. Объяснение любви». Мероприятие для возрастной категории 18+
