Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме возбудили уголовное дело после инцидента в одной из местных школ, ученик которой принёс на урок английского языка пневматический пистолет и выстрелил из него в лоб своему однокласснику.
СУ СКР по Свердловской области сообщает о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»).
По данным областной прокуратуры, это произошло вчера, 11 марта, во время урока в пятом классе. Со слов школьника, он нажал на курок случайно – это произошло во время игры. Сейчас ведомство намерено проверить школу и выяснить, как там следят за безопасностью детей.
«По версии следствия, случившееся стало возможным из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами образовательного учреждения своих обязанностей по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, а также безопасности учебного процесса»,
– рассказали в региональном СК.
