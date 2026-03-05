Житель Арамиля осуждён за организацию подпольного казино в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге вынесен приговор по громкому делу об организации нелегального игорного бизнеса. Чтобы подпольное казино не закрывали, его владелец давал взятки.Октябрьский районный суд признал жителя Арамиля Петроса Галстяна виновным в создании подпольного казино в самом центре уральской столицы. Следствием и судом установлено, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору в начале 2016 года. Подпольный игровой клуб функционировал в арендованных помещениях на первом этаже жилого дома №139 по улице Куйбышева. Злоумышленники установили там игровые автоматы, подключенные к сети Интернет, и проводили азартные игры.Противоправная деятельность продолжалась с конца января по начало февраля 2016 года, после чего была пресечена правоохранителями. Этого не произошло раньше, поскольку Галстян дал крупную взятку сотруднику полиции. Общая сумма подкупа должностного лица составила полтора миллиона рублей.Суд счёл доказательства вины неопровержимыми. Действия Галстяна были квалифицированы по трём тяжким статьям Уголовного кодекса: часть 2 статьи 171.2 (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц), а также части 4 и 5 статьи 291 (дача взятки в крупном и особо крупном размере). Приговор был вынесен следующий: 9 лет колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, суд назначил осужденному внушительный денежный штраф в размере 13,5 миллиона рублей.Приговор был оглашён в зале суда, однако он ещё не обрёл законную силу. У сторон есть 15 суток на его обжалование в вышестоящей инстанции. Мероприятие для возрастной категории 18+