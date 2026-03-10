Возрастное ограничение 18+
На Свердловской киностудии Год уральского рока отметят показом документального фильма
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге готовится событие, объединяющее кинематограф и музыкальное наследие региона. В воскресенье, 15 марта, с 17.00 до 21.00 пройдёт специальный кинопоказ, посвящённый Году уральского рока.
Местом показа станет многофункциональное пространство «Титры», расположенное на Свердловской киностудии. Организатором вечера выступит клуб «Глубина» совместно с продюсерским центром Евгения Горенбурга «Лад». Главным событием вечера станет показ документального фильма Кирилла Котельникова, посвященного истории Уральского рок-клуба.
Однако программа не ограничится простым просмотром. После фильма всех гостей ждёт живая дискуссия. Участники обсудят, как богатое наследие уральской рок-музыки может работать на развитие современного Екатеринбурга сегодня. Это будет разговор о музыке, культуре и памяти города.
Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация. Оставить заявку можно по ссылке. Мероприятие для возрастной категории 18+
