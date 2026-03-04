Возрастное ограничение 18+
У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле суд конфисковал у 72-летней женщины долю квартиры за то, что она прописывала у себя мигрантов.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, женщина регистрировала у себя мигрантов, зная, что жить они с ней не будут. В суде пенсионерка свою вину не признала.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал пожилую женщину виновной по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина»), и назначил ей 1 год условно с испытательным сроком на 2 года. Также у женщины конфисковали в доход государства долю в квартире.
Сколько именно иностранцев успело прописаться у пенсионерки в квартире, в пресс-службе не уточнили.
«Таким образом, применена норма закона, позволяющая конфисковывать имущество, полученное в результате преступлений или используемое при их совершении. В данном случае – жилплощадь, которую использовали для фиктивной регистрации»,
– пояснили в суде.
