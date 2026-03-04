Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге

– рассказали в мэрии.

«Проектом решения предлагается освободить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года от уплаты туристического налога налогоплательщиков, которые предоставляют места для временного проживания в средствах размещения, относящихся к типу гостиниц без категории, номерной фонд которых состоит только из номеров 4 и 5 категории»,