Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге могут отменить туристический налог для бюджетных гостиниц. Инициативу уже внесли на рассмотрение в городскую думу, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации.
Согласно постановлению о классификации гостиниц, существует десять категорий номеров: «сюит», «апартамент», «люкс», «джуниор сюит», «студия», «1-я», «2-я», «3-я», «4-я» и «5-я» – от элитных до простых. «4-я» категория подразумевает комнату с умывальником, но без туалета. «5-я» – комнату без сантехнического оборудования.
Всего, по данным администрации, в уральской столице работают 140 гостиниц, мини-отелей и 55 хостелов. Ранее сообщалось, что Екатеринбург за год заработал на туристическом налоге 144 миллиона рублей.
«Проектом решения предлагается освободить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года от уплаты туристического налога налогоплательщиков, которые предоставляют места для временного проживания в средствах размещения, относящихся к типу гостиниц без категории, номерной фонд которых состоит только из номеров 4 и 5 категории»,
– рассказали в мэрии.
