Возрастное ограничение 18+

Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге

17.33 Четверг, 12 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге могут отменить туристический налог для бюджетных гостиниц. Инициативу уже внесли на рассмотрение в городскую думу, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации.

«Проектом решения предлагается освободить с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года от уплаты туристического налога налогоплательщиков, которые предоставляют места для временного проживания в средствах размещения, относящихся к типу гостиниц без категории, номерной фонд которых состоит только из номеров 4 и 5 категории»,

– рассказали в мэрии.


Согласно постановлению о классификации гостиниц, существует десять категорий номеров: «сюит», «апартамент», «люкс», «джуниор сюит», «студия», «1-я», «2-я», «3-я», «4-я» и «5-я» – от элитных до простых. «4-я» категория подразумевает комнату с умывальником, но без туалета. «5-я» – комнату без сантехнического оборудования.

Всего, по данным администрации, в уральской столице работают 140 гостиниц, мини-отелей и 55 хостелов. Ранее сообщалось, что Екатеринбург за год заработал на туристическом налоге 144 миллиона рублей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбург заработал на туристическом налоге 144 миллиона рублей
04 марта 2026
В схему НТО Екатеринбурга могут включить ещё 180 мест
04 марта 2026
В Екатеринбурге будут учить тушить ландшафтные пожары
06 марта 2026
Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
12 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:10 Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний
20:28 Поставленное год назад под госохрану уникальное здание в Екатеринбурге пытаются лишить статуса
20:20 На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы
20:08 В библиотеке УрГАХУ презентуют «Атлас индустриального наследия»
19:32 Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
19:11 Житель Арамиля осуждён за организацию подпольного казино в Екатеринбурге
18:39 На Свердловской киностудии Год уральского рока отметят показом документального фильма
17:33 Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге
17:10 У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
11:46 Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:10 Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний
20:28 Поставленное год назад под госохрану уникальное здание в Екатеринбурге пытаются лишить статуса
20:20 На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы
20:08 В библиотеке УрГАХУ презентуют «Атлас индустриального наследия»
19:32 Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
19:11 Житель Арамиля осуждён за организацию подпольного казино в Екатеринбурге
18:39 На Свердловской киностудии Год уральского рока отметят показом документального фильма
17:33 Бюджетные гостиницы могут освободить от турналога в Екатеринбурге
17:10 У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
11:46 Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK