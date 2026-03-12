Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Неисполнение требований пожарной безопасности в Нижнем Тагиле привело к штрафу, выписанному администрации города. На этой неделе Свердловский областной суд утвердил это решение.Претензии к администрации Нижнего Тагила возникли после внеплановой проверки, проведённой сотрудниками государственного пожарного надзора в ноябре 2025 года. Инспекторы явились в мэрию, чтобы проконтролировать исполнение предписаний, выданных ещё в апреле и августе того же года. Крайним сроком для устранения всех нарушений было определено 1 октября, однако к назначенной дате работа не была сделана.Предписания были направлены в горадминистрацию в связи с ситуацией, наблюдавшейся в посёлках Висимо-Уткинск, Уралец, Студеный, Чащино, деревне Захаровка и других населённых пунктах: там либо отсутствовали, либо были в недостаточном количестве источники наружного противопожарного водоснабжения. Вокруг ряда территорий, подверженных угрозе природных пожаров, не появились противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров, которые способны остановить распространение огня.Проблемы обнаружились и в самом городе. В некоторых микрорайонах Нижнего Тагила не оказалось источников водоснабжения в границах застройки. А к естественным водоёмам так и не были обустроены подъезды с твёрдым покрытием для забора воды пожарной техникой. Помимо этого, инспекторы зафиксировали перекрытие проездов для спецмашин на улицах и наличие сухостоя на земельных участках. Всего в акте проверки значилось более 40 неустраненных нарушений.За такое пренебрежение безопасностью последовало административное дело по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за повторное невыполнение законного предписания. В декабре 2025 года судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила вынесла вердикт — штраф 150 тысяч рублей для юридического лица.Представители администрации попытались оспорить это решение в Свердловском областном суде, настаивая на снижении суммы. Однако апелляционная инстанция, тщательно изучив материалы дела, не нашла поводов для смягчения наказания. Постановление районного суда оставлено в силе и вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+