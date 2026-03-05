Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге сносят дом врача Доброхотова, исключённый из реестра ОКН
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге сегодня начался снос здания на улице Розы Люксембург 8-10, построенного в конце XIX века и перестроенного земским врачом Всеволодом Доброхотовым на рубеже XIX-XX веков. В 2025 году его исключили из реестра ОКН после экспертной оценки из Москвы и Саратова, которая признала здание утратившим историческую ценность.
После начала сноса градозащитники вызвали полицию. По информации ВООПИиК, сотрудники проверили документы подрядчика, которые подтвердили законность проведения работ. Также организация направила заявление в Свердлохранкультуру о проведении обследования здания до сноса, ссылаясь на статью 18 областного закона № 12-ОЗ.
История дома началась с аварии 2009 года, когда часть здания частично обрушилась во время строительства подземного паркинга рядом с ТЦ «Покровский пассаж». Дом был жилым, но никто не пострадал. Тогда под уголовное преследование попал экскаваторщик ООО «Промтехстрой» Виктор Мореев. Позже Свердлохранкультура и МУГИСО через суд добились того, чтобы собственник, ООО «Стройинвест-2006», провёл консервацию и реставрацию здания. Однако повторная экспертиза и исключение дома из реестра ОКН «обнулили» предыдущие судебные решения. ООО «Стройинвест-2006» подало в арбитражный суд заявление о возобновлении рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам, и в ходе повторного рассмотрения Свердлохранкультура полностью отказалась от исковых требований по восстановлению объекта.
Дом в своё время использовался Доброхотовым как водолечебница и типография. После установления советской власти в нём разместили коммунальные квартиры, а в 1991 году объект поставили под госохрану как историко-культурный памятник. Мероприятие для возрастной категории 18+
После начала сноса градозащитники вызвали полицию. По информации ВООПИиК, сотрудники проверили документы подрядчика, которые подтвердили законность проведения работ. Также организация направила заявление в Свердлохранкультуру о проведении обследования здания до сноса, ссылаясь на статью 18 областного закона № 12-ОЗ.
История дома началась с аварии 2009 года, когда часть здания частично обрушилась во время строительства подземного паркинга рядом с ТЦ «Покровский пассаж». Дом был жилым, но никто не пострадал. Тогда под уголовное преследование попал экскаваторщик ООО «Промтехстрой» Виктор Мореев. Позже Свердлохранкультура и МУГИСО через суд добились того, чтобы собственник, ООО «Стройинвест-2006», провёл консервацию и реставрацию здания. Однако повторная экспертиза и исключение дома из реестра ОКН «обнулили» предыдущие судебные решения. ООО «Стройинвест-2006» подало в арбитражный суд заявление о возобновлении рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам, и в ходе повторного рассмотрения Свердлохранкультура полностью отказалась от исковых требований по восстановлению объекта.
Дом в своё время использовался Доброхотовым как водолечебница и типография. После установления советской власти в нём разместили коммунальные квартиры, а в 1991 году объект поставили под госохрану как историко-культурный памятник. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Верхотурском районе снег обрушил часть крыши жилого дома
28 февраля 2026
28 февраля 2026