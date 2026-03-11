Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команда аналитиков Авито опросила автомобилистов Екатеринбурга и выяснила, где автовладельцы заказывают запчасти и на что обращают внимание при покупке.По данным площадки, большинство предпочитает площадки электронной коммерции и платформы объявлений вроде Авито (24%).Главными преимуществами этого канала автомобилисты называют выгодные цены по сравнению с офлайн-магазинами (51%), возможность сравнить предложения (46%) и широкий выбор (43%) Каждому четвёртому (28%) также важно изучить отзывы и рейтинг продавца.При этом определяющим аргументом в пользу выбора площадки большинство считает наличие гарантии на запчасти (68%). В Авито сообщили, что именно поэтому учли эту потребность, отмечается, что на платформе представлено уже более 10 млн запчастей с гарантией от 150+ брендов.При выборе товара екатеринбуржцы прежде всего смотрят на цену (59%), наличие гарантии и возможность возврата (48%), отзывы (44%) и скорость доставки (34%).Девять из десяти автомобилистов перед покупкой проверяют совместимость детали: 34% – по VIN-коду, 22% – в сторонних источниках, 19% – по марке, модели и году выпуска. Ещё 13% консультируются с онлайн-поддержкой магазина, 7% – с мастером или сервисом.В среднем за год жители Екатеринбурга тратят на запчасти 23 тысячи рублей. При этом 23% уложились в 10 тыс. рублей, 28% – в 20 тыс., 25% – от 20 до 30 тыс., 14% – от 30 до 50 тыс., 8% – больше. Отдельно отмечаются, что женщины в среднем называли суммы на 10% выше.Мероприятие для возрастной категории 18+