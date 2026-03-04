Возрастное ограничение 18+
Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, примерно в девять часов, на 120-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» в Камышловском районе столкнулись Honda Civic и Isuzu.
По данным УГИБДД по Свердловской области, 18-летняя водительница Honda не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате ДТП пострадала сама девушка и её пассажир. Водитель Isuzu – 40-летний мужчина – не пострадал.
Сообщается, что водительница Honda Civic получила водительские права всего пять дней назад.
В отношении девушки составили два протокола: по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки) и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление неисправным автомобилем или в запрещённых условиях). Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным УГИБДД по Свердловской области, 18-летняя водительница Honda не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате ДТП пострадала сама девушка и её пассажир. Водитель Isuzu – 40-летний мужчина – не пострадал.
Сообщается, что водительница Honda Civic получила водительские права всего пять дней назад.
«Сотрудникам полиции по факту происшествия пояснила, что во время движения наехала на колею, спустила газ, далее произошло столкновение»,
– рассказали в УГИБДД.
В отношении девушки составили два протокола: по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки) и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление неисправным автомобилем или в запрещённых условиях). Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ребёнок пострадал в ДТП под Первоуральском
09 марта 2026
09 марта 2026
Женщина погибла в ДТП на трассе возле Березовского
07 марта 2026
07 марта 2026