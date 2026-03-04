Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе





– рассказали в УГИБДД. «Сотрудникам полиции по факту происшествия пояснила, что во время движения наехала на колею, спустила газ, далее произошло столкновение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, примерно в девять часов, на 120-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» в Камышловском районе столкнулись Honda Civic и Isuzu.По данным УГИБДД по Свердловской области, 18-летняя водительница Honda не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате ДТП пострадала сама девушка и её пассажир. Водитель Isuzu – 40-летний мужчина – не пострадал.Сообщается, что водительница Honda Civic получила водительские права всего пять дней назад.В отношении девушки составили два протокола: по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки) и по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление неисправным автомобилем или в запрещённых условиях). Мероприятие для возрастной категории 18+