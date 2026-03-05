Возрастное ограничение 18+
Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском селе Ключи в Сысертском районе произошёл пожар, унёсший жизни двух человек.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар вспыхнул в частном жилом доме на улице Водопьянова. При тушении спасатели обнаружили двоих погибших.
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожар потушили за 181 минуту.
Всего за минувшие сутки произошло 11 пожаров, восемь из них – в жилом секторе. Огнеборцы призывают устанавливать пожарные извещатели в своих жилищах.
