Возрастное ограничение 18+

Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи

13.07 Четверг, 12 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В свердловском селе Ключи в Сысертском районе произошёл пожар, унёсший жизни двух человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар вспыхнул в частном жилом доме на улице Водопьянова. При тушении спасатели обнаружили двоих погибших.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожар потушили за 181 минуту.

Всего за минувшие сутки произошло 11 пожаров, восемь из них – в жилом секторе. Огнеборцы призывают устанавливать пожарные извещатели в своих жилищах.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Троицкое
05 марта 2026
Свердловское МЧС сообщает о трёх погибших в пожарах за сутки
09 марта 2026
В Волчанске при пожаре в частном доме погиб человек
08 марта 2026
Десять человек спасены при пожарах в жилых домах Свердловской области за сутки
07 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
11:46 Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
20:39 В Ельцин-центре покажут фильм к 94-летию Наины Ельциной
20:03 Балансодержатель железной дороги в Екатеринбурге оштрафован за горы покрышек
19:37 Житель Серова поживёт 10 лет в строгом режиме за убийство сожительницы
19:25 Авария на трассе М-12 временно парализовала движение в сторону Екатеринбурга
19:07 УралПролаз зовёт на мистическую экскурсию в Шадринск
17:47 Плюсовая температура и гололедица ожидаются в Свердловской области
17:39 В Нижнесергинском районе подрядчика обвиняют в подделке документов ради контракта
17:28 Начинающие разработчики из Свердловской области могут пройти стажировку в Авито
17:09 Организаторов похода на «Голый камень» признали виновными в травмах нижнетагильской школьницы
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
16:54 СМИ сообщают о внезапной смерти молодого учителя престижной гимназии в Екатеринбурге
16:40 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 13 марта
16:20 Свердловчанка получила права и через пять дней попала в ДТП на трассе
15:13 Екатеринбуржцы в среднем тратят на автозапчасти 23 тысячи рублей в год
14:44 Сообщения об эвакуации населения в Свердловской области назвали фейком
14:33 В Ельцин-центре проведут благотворительную выпечку печенья по рецепту Наины Ельциной
13:28 В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги
13:07 Два человека погибли при пожаре в свердловском селе Ключи
12:51 Екатеринбургские новостройки Солнечного оборудовали умными противопожарными датчиками
12:09 Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
11:46 Red Wings запустил перелёты из Екатеринбурга в узбекистанский город Ургенч
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
20:39 В Ельцин-центре покажут фильм к 94-летию Наины Ельциной
20:03 Балансодержатель железной дороги в Екатеринбурге оштрафован за горы покрышек
19:37 Житель Серова поживёт 10 лет в строгом режиме за убийство сожительницы
19:25 Авария на трассе М-12 временно парализовала движение в сторону Екатеринбурга
19:07 УралПролаз зовёт на мистическую экскурсию в Шадринск
17:47 Плюсовая температура и гололедица ожидаются в Свердловской области
17:39 В Нижнесергинском районе подрядчика обвиняют в подделке документов ради контракта
17:28 Начинающие разработчики из Свердловской области могут пройти стажировку в Авито
17:09 Организаторов похода на «Голый камень» признали виновными в травмах нижнетагильской школьницы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK