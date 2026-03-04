Возрастное ограничение 18+
Свердловский депутат-единоросс стал владельцем бывшего здания суда в Екатеринбурге
Памятник конструктивизма продали с третьей попытки, снизив цену на десятки миллионов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с третьей попытки продали бывшее здание суда на Уралмаше. О предыдущем выставлении на торги четырёхэтажного конструктивистского здания-памятника на площади Первой пятилетки, в котором раньше располагались прокуратура и суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга, писали летом 2025 года Тогда за 61,75 млн рублей покупателя найти не удалось.
На повторный аукцион здание выставили со сниженной стартовой ценой в 46,26 млн рублей — за неё лот и выкупили. Единственным участником торгов было екатеринбургское ООО «Союз», которое не стало снижать цену, следует из карточки аукциона на ГИС «Торги».
ООО «Союз» принадлежит депутату ЗакСО от «Единой России» Евгению Зяблицеву, руководителем организации выступает Галина Зяблицева. У Зяблицевых это далеко не первый объект недвижимости в городе — депутат владеет целым рядом зданий, которые переоборудованы в офисные центры с «союзными» названиями — «Ленин-офис», «Первомайский-офис» и т.п.
Помимо покупки здания инвестор получил право аренды земельного участка сроком на 7 лет. Ежегодная арендная плата установлена в размере 73 рубля 3 копейки за квадратный метр (или 175 345 рублей в год).
Согласно условиям конкурса, новый собственник обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия, включая противоаварийные меры, разработку проектной документации и реставрацию здания в соответствии с требованиями законодательства об охране памятников.
Здание на Ильича, 2 построено в 1931 году при участии главного архитектора Свердловска Петра Оранского и входит в ансамбль площади Первой пятилетки, являясь ОКН федерального значения. Изначально это был жилой дом, но со временем предназначение здания сменилось на административно-офисное. После переезда из здания Орджоникидзевского райсуда оно пришло в запустение и стало постепенно разрушаться.
Фото: аукционная документация от «Дом.рф»
