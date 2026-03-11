В Екатеринбурге женщина угодила под поезд и лишилась ноги





– рассказали в транспортной полиции. «Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в городскую клиническую больницу, где женщине оказали необходимую медицинскую помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на станции Шарташ 48-летней местной жительнице отрезало ногу, когда она переходила через железнодорожные пути по пешеходному настилу перед приближающимся электропоездом.Как сообщили Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, женщина оказалась в «слепой зоне», из-за чего машинист её не увидел.По факту случившегося проводится проверка.В управлении на транспорте напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности, где нужно помнить: поезда движутся с высокой скоростью, и для торможения им требуется значительное время и расстояние. Мероприятие для возрастной категории 18+