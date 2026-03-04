Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным





– подчеркнули в команде платформы. «Среди них: элементы образа, в котором Бурак Озчивит появился на московской премьере спектакля "Самая красивая девушка Стамбула", и костюм, в котором он посетил пресс-конференцию после мероприятия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный своими ролями в сериалах «Великолепный век» «Основание: Осман» и «Чёрная любовь» разместил на Авито свои вещи, вырученные средства с которых пойдут на помощь животным.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, актёр продаёт вещи, которые ранее для него подбирала Ксения Собчак – тоже на Авито. В них Озчивит посещал московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Это двенадцать предметов одежды и аксессуаров люксовых брендов.Отмечается, что все вещи можно найти в личном аккаунте актёра и заказать через «Авито Доставку».Средства, вырученные от продажи вещей актёра, направят в благотворительную зоозащитную организацию «Верность», более десяти лет занимающуюся лечением и спасением животных. Мероприятие для возрастной категории 18+