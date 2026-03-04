Возрастное ограничение 18+

Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным

11.07 Четверг, 12 марта 2026
Фото предоставлено Авито
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Турецкий актёр Бурак Озчивит, известный своими ролями в сериалах «Великолепный век» «Основание: Осман» и «Чёрная любовь» разместил на Авито свои вещи, вырученные средства с которых пойдут на помощь животным.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, актёр продаёт вещи, которые ранее для него подбирала Ксения Собчак – тоже на Авито. В них Озчивит посещал московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Это двенадцать предметов одежды и аксессуаров люксовых брендов.

«Среди них: элементы образа, в котором Бурак Озчивит появился на московской премьере спектакля "Самая красивая девушка Стамбула", и костюм, в котором он посетил пресс-конференцию после мероприятия»,

– подчеркнули в команде платформы.


Отмечается, что все вещи можно найти в личном аккаунте актёра и заказать через «Авито Доставку».

Средства, вырученные от продажи вещей актёра, направят в благотворительную зоозащитную организацию «Верность», более десяти лет занимающуюся лечением и спасением животных.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Винтаж станет главным подарком к 8 Марта в Екатеринбурге
04 марта 2026
Екатеринбуржцы тратят в среднем 26 тысяч на подготовку авто к весне
11 марта 2026
Начинающие разработчики из Свердловской области могут пройти стажировку в Авито
11 марта 2026
Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области вырос на четверть
03 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
20:39 В Ельцин-центре покажут фильм к 94-летию Наины Ельциной
20:03 Балансодержатель железной дороги в Екатеринбурге оштрафован за горы покрышек
19:37 Житель Серова поживёт 10 лет в строгом режиме за убийство сожительницы
19:25 Авария на трассе М-12 временно парализовала движение в сторону Екатеринбурга
19:07 УралПролаз зовёт на мистическую экскурсию в Шадринск
17:47 Плюсовая температура и гололедица ожидаются в Свердловской области
17:39 В Нижнесергинском районе подрядчика обвиняют в подделке документов ради контракта
17:28 Начинающие разработчики из Свердловской области могут пройти стажировку в Авито
17:09 Организаторов похода на «Голый камень» признали виновными в травмах нижнетагильской школьницы
16:02 Насильника и убийцу 11-летней девочки из Нижнего Тагила приговорили к пожизненному
15:11 Власти Екатеринбурга напомнили об опасности прогулок по весеннему льду
14:11 В Екатеринбурге УК ЖК «Адмиральский» оштрафовали на 250 тысяч рублей
13:44 Екатеринбуржцы тратят в среднем 26 тысяч на подготовку авто к весне
12:52 За убийство и покушение на убийство будут судить неадеквата из Нижней Туры
12:26 В Екатеринбурге будут судить оператора за хищение у торговых площадок 12,4 млн рублей
12:11 В Каменске-Уральском с УК взыскали более 1,5 млн рублей за пропажу накоплений на капремонт
11:43 Свердловский Минздрав опроверг сообщения о гниющих машинах скорой
11:03 Глава свердловского Минздрава заявила о росте числа детских суицидов
10:21 Прокуратура сообщила о загрязнении реки Туры целлюлозно-бумажным заводом
10:07 СК возбудил уголовное дело после избиения подростками сверстника в Первоуральске
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
11:13 Из-за выстрелившего в одноклассника школьника в Верхней Пышме возбудили уголовное дело
11:07 Деньги с продажи вещей турецкого актёра Бурака Озчивита на Авито направят на помощь животным
10:07 Свердловский облсуд ужесточил наказание экс-железнодорожнику за продажу служебной информации
09:43 Из-за нарушений пожарной безопасности на Уралмаше приостановили работу двух точек питания
09:22 Екатеринбургские власти вновь рассказывают о бургерах в школьном меню
22:27 В Екатеринбурге ищут сбившего ребёнка водителя белого «Nissan»
20:39 В Ельцин-центре покажут фильм к 94-летию Наины Ельциной
20:03 Балансодержатель железной дороги в Екатеринбурге оштрафован за горы покрышек
19:37 Житель Серова поживёт 10 лет в строгом режиме за убийство сожительницы
19:25 Авария на трассе М-12 временно парализовала движение в сторону Екатеринбурга
19:07 УралПролаз зовёт на мистическую экскурсию в Шадринск
17:47 Плюсовая температура и гололедица ожидаются в Свердловской области
17:39 В Нижнесергинском районе подрядчика обвиняют в подделке документов ради контракта
17:28 Начинающие разработчики из Свердловской области могут пройти стажировку в Авито
17:09 Организаторов похода на «Голый камень» признали виновными в травмах нижнетагильской школьницы
16:02 Насильника и убийцу 11-летней девочки из Нижнего Тагила приговорили к пожизненному
15:11 Власти Екатеринбурга напомнили об опасности прогулок по весеннему льду
14:11 В Екатеринбурге УК ЖК «Адмиральский» оштрафовали на 250 тысяч рублей
13:44 Екатеринбуржцы тратят в среднем 26 тысяч на подготовку авто к весне
12:52 За убийство и покушение на убийство будут судить неадеквата из Нижней Туры
12:26 В Екатеринбурге будут судить оператора за хищение у торговых площадок 12,4 млн рублей
12:11 В Каменске-Уральском с УК взыскали более 1,5 млн рублей за пропажу накоплений на капремонт
11:43 Свердловский Минздрав опроверг сообщения о гниющих машинах скорой
11:03 Глава свердловского Минздрава заявила о росте числа детских суицидов
10:21 Прокуратура сообщила о загрязнении реки Туры целлюлозно-бумажным заводом
10:07 СК возбудил уголовное дело после избиения подростками сверстника в Первоуральске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK