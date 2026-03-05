Возрастное ограничение 18+

Отличнице и призёру олимпиад не удалось доказать в суде своё право перейти из 9-го в 10-й класс

Девочка хотела продолжить обучение в элитной екатеринбургской гимназии, но сделать это теперь всё сложнее

14.37 Четверг, 5 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ученица элитной екатеринбургской гимназии №9 после успешного окончания 9-го класса в 2024/2025 учебном году не была принята в 10-й.

При этом девочка была призёром олимпиад школьников по физике и математике, а профильные экзамены ею были сданы на «отлично», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Несмотря на все успехи в учёбе, 1 сентября 2025 года ей не было предоставлено место в 10-м профильном классе этой же гимназии. Родители заявили, что ребёнок был фактически отчислен из учреждения без их письменного заявления.

Отец девочки подал на гимназию иск в Ленинский суд Екатеринбурга, ответчиком также стал департамент образования мэрии Екатеринбурга. Мужчина требовал признать незаконным недопущение его дочери до учебного процесса в 10-й профильный физико-математический класс с углублённым изучением физики и математики, но суд отклонил эти требования.

«Приём в 10-й профильный класс осуществлялся на основе индивидуального отбора, регламентированного локальным Положением гимназии. Информация о правилах приёма была доведена до родителей ещё в январе 2025 года. По итогам заседания приёмной комиссии был сформирован рейтинг абитуриентов, согласно которым дочь административного истца набрала итоговый балл, не позволивший ей пройти конкурсный отбор»,

— сообщили в суде.


В суде отмечают, что ученице предоставили информацию о наличии свободных мест в технологических профильных классах других школ Верх-Исетского района. Но её родители хотели только гимназию №9.

Решение Ленинского суда было обжаловано в Свердловском областном, но безуспешно — суд признал правоту гимназии.

В последние три года жалобы на незачисление выпускников 9-х классов в 10-е в России значительно участились. Формально общее образование в стране считается доступным до 11 класса, однако на практике школы всё чаще не принимают часть своих же выпускников в 10-е классы, фактически направляя их в колледжи и техникумы. Такую политику со стороны государства неофициально объясняют стремлением направить учеников в сферу среднего профессионального образования для покрытия в числе прочего дефицита кадров на рынке труда, в то же время со стороны школ имеется заинтересованность в высоких результатах ЕГЭ, из-за чего образовательные учреждения стараются не принимать учеников с более слабыми оценками, чтобы не ухудшать статистику экзаменов и позиции учреждения в рейтингах.

Елена Краснолобова © Вечерние ведомости
Завершилось рассмотрение резонансного дела членов азербайджанской общины Екатеринбурга

Семерым фигурантам вынесен приговор за убийство 2001 года и покушение на убийство в 2011 году
