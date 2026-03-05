Возрастное ограничение 18+
Отличнице и призёру олимпиад не удалось доказать в суде своё право перейти из 9-го в 10-й класс
Девочка хотела продолжить обучение в элитной екатеринбургской гимназии, но сделать это теперь всё сложнее
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ученица элитной екатеринбургской гимназии №9 после успешного окончания 9-го класса в 2024/2025 учебном году не была принята в 10-й.
При этом девочка была призёром олимпиад школьников по физике и математике, а профильные экзамены ею были сданы на «отлично», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Несмотря на все успехи в учёбе, 1 сентября 2025 года ей не было предоставлено место в 10-м профильном классе этой же гимназии. Родители заявили, что ребёнок был фактически отчислен из учреждения без их письменного заявления.
Отец девочки подал на гимназию иск в Ленинский суд Екатеринбурга, ответчиком также стал департамент образования мэрии Екатеринбурга. Мужчина требовал признать незаконным недопущение его дочери до учебного процесса в 10-й профильный физико-математический класс с углублённым изучением физики и математики, но суд отклонил эти требования.
В суде отмечают, что ученице предоставили информацию о наличии свободных мест в технологических профильных классах других школ Верх-Исетского района. Но её родители хотели только гимназию №9.
Решение Ленинского суда было обжаловано в Свердловском областном, но безуспешно — суд признал правоту гимназии.
В последние три года жалобы на незачисление выпускников 9-х классов в 10-е в России значительно участились. Формально общее образование в стране считается доступным до 11 класса, однако на практике школы всё чаще не принимают часть своих же выпускников в 10-е классы, фактически направляя их в колледжи и техникумы. Такую политику со стороны государства неофициально объясняют стремлением направить учеников в сферу среднего профессионального образования для покрытия в числе прочего дефицита кадров на рынке труда, в то же время со стороны школ имеется заинтересованность в высоких результатах ЕГЭ, из-за чего образовательные учреждения стараются не принимать учеников с более слабыми оценками, чтобы не ухудшать статистику экзаменов и позиции учреждения в рейтингах. Мероприятие для возрастной категории 18+
При этом девочка была призёром олимпиад школьников по физике и математике, а профильные экзамены ею были сданы на «отлично», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Несмотря на все успехи в учёбе, 1 сентября 2025 года ей не было предоставлено место в 10-м профильном классе этой же гимназии. Родители заявили, что ребёнок был фактически отчислен из учреждения без их письменного заявления.
Отец девочки подал на гимназию иск в Ленинский суд Екатеринбурга, ответчиком также стал департамент образования мэрии Екатеринбурга. Мужчина требовал признать незаконным недопущение его дочери до учебного процесса в 10-й профильный физико-математический класс с углублённым изучением физики и математики, но суд отклонил эти требования.
«Приём в 10-й профильный класс осуществлялся на основе индивидуального отбора, регламентированного локальным Положением гимназии. Информация о правилах приёма была доведена до родителей ещё в январе 2025 года. По итогам заседания приёмной комиссии был сформирован рейтинг абитуриентов, согласно которым дочь административного истца набрала итоговый балл, не позволивший ей пройти конкурсный отбор»,
— сообщили в суде.
В суде отмечают, что ученице предоставили информацию о наличии свободных мест в технологических профильных классах других школ Верх-Исетского района. Но её родители хотели только гимназию №9.
Решение Ленинского суда было обжаловано в Свердловском областном, но безуспешно — суд признал правоту гимназии.
В последние три года жалобы на незачисление выпускников 9-х классов в 10-е в России значительно участились. Формально общее образование в стране считается доступным до 11 класса, однако на практике школы всё чаще не принимают часть своих же выпускников в 10-е классы, фактически направляя их в колледжи и техникумы. Такую политику со стороны государства неофициально объясняют стремлением направить учеников в сферу среднего профессионального образования для покрытия в числе прочего дефицита кадров на рынке труда, в то же время со стороны школ имеется заинтересованность в высоких результатах ЕГЭ, из-за чего образовательные учреждения стараются не принимать учеников с более слабыми оценками, чтобы не ухудшать статистику экзаменов и позиции учреждения в рейтингах. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд Нижнего Тагила на 60 суток приостановил работу шахты «ВГОК»
26 февраля 2026
26 февраля 2026
В Доме Маклецкого поучат уральской народной росписи
27 февраля 2026
27 февраля 2026