Перевозка ребёнка на руках в машине обернулась для семьи протоколом под Каменском-Уральским





– напомнили в областном УГИБДД. «Использование детских удерживающих устройств обязательно. При резком торможении или ДТП вес ребёнка многократно возрастает, и удержать его на руках невозможно. Автокресло, соответствующее возрасту и весу ребёнка, снижает риск получения тяжелых травм более чем на 70%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На 67-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», недалеко от Каменска-Уральского, в минувшую среду, 4 марта, сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов и застали на заднем сидении женщину с ребёнком на руках.Как выяснили патрульные, в машине находилась семья (за рулём был отец), и у них было детское кресло, но оно лежало в багажнике. Мать объяснила, что ребёнку в нём неудобно, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.Однако нарушение – есть нарушение. На водителя составили протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Теперь семье грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.Мероприятие для возрастной категории 18+