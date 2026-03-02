Екатеринбургские приставы записались на фотосъёмку, чтобы напомнить фотографу о долге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге приставы записались на фотосъёмку к фотографу, который накопил долг в 400 тысяч рублей и не платил его, чтобы напомнить об обязательствах.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, официального дохода мужчина не имел и на приём к судебному приставу, когда его вызывали, не приходил. Тогда приставы сами решили прийти к нему. Они нашли его аккаунт в социальных сетях, увидели, что он предлагает услуги фотографа, и записались на фотосъёмку.При встрече судебный пристав сообщил должнику, что в отношении него применяются меры принудительного взыскания, и вручил требование о явке к судебному приставу-исполнителю. Мероприятие для возрастной категории 18+